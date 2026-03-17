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Dow Jones News
17.03.2026 22:03 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.713 Pkt - Thyssenkrupp Nucera unter Druck

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.713 Pkt - Thyssenkrupp Nucera unter Druck

DOW JONES--Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera standen im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck. Das Unternehmen hat die Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment Grüner Wasserstoff für das Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten gesenkt. Thyssenkrupp Nucera rechnet im Segment Grüner Wasserstoff nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 und -90 Millionen Euro. Zuvor war das Unternehmen von einem EBIT zwischen -80 und -55 Millionen Euro ausgegangen. Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 bis 550 Millionen Euro, nach zuvor 500 bis 600 Millionen Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 7 Prozent tiefer getaxt. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.713    23.731   -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

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March 17, 2026 16:29 ET (20:29 GMT)

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