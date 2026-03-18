Nächste Meilensteine...: Wirtschaftlichkeit mit Wow-Effekt und Mega-Mineralressourcen-Update!

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Mit der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie und der aktualisierten Mineralressourcenschätzung untermauert Gold X2s Mega-Lagerstätte Moss ihren Anspruch auf einen Platz in den Top 10 von Kanadas größten Goldproduzenten.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold X2 Mining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold X2 Mining?· Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18.03.2026, 5:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwischen geopolitischen Risiken, einem festen US-Dollar und der Debatte über die weitere Zinspolitik bleibt Gold ein sensibler Gradmesser für Unsicherheit. Gerade in solchen Phasen zeigt sich, wie tragfähig der Markt auf hohem Preisniveau wirklich ist. Laut dem Weekly Markets Monitor des World Gold Council lag der LBMA Gold Price PM zum Wochenschluss bei 5.128,- USD je Unze. Trotz des Rücksetzers gegenüber der Vorwoche summiert sich das Plus seit Jahresbeginn damit noch immer auf rund +17%.

Ein wichtiger Stützpfeiler bleiben die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken. Die People's Bank of China erhöhte ihre Goldreserven Ende Februar zum 16. Mal in Folge auf 74,22 Millionen Feinunzen nach 74,19 Millionen Feinunzen Ende Januar. Dass Zentralbanken auch auf hohem Preisniveau weiter zukaufen, unterstreicht Golds Rolle als strategischer Reservebaustein. Für Goldaktien bleibt das ein konstruktives Umfeld, weil es einen Teil der Nachfrage verstetigt und Rückschläge im Markt abfedern kann.

Inmitten dieses dynamischen Szenarios positioniert sich Gold X2 Mining (WKN: A41GPN) mit seinem kanadischen Mega-Asset "Moss'.

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie und das Update der Mineralressourcenschätzung für diese außergewöhnliche Lagerstätte untermauern Gold X2's (WKN: A41GPN) Ambition, "Moss' langfristig in die Größenordnung eines der größten Goldproduzenten Kanadas zu entwickeln, auf eindrucksvolle Weise.

Quelle: Gold X2

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie unterstreicht "Moss' branchenführendes Potenzial!

Ein Nettogegenwartswert von satten 2,232 Mrd. CAD (Diskontsatz 5%) nach Steuern, eine interne Verzinsung (IRR) von fantastischen 22,1% und ein Rückzahlungszeitraum von superschnellen 3,2 Jahren - das sind die beeindruckenden Eckpfeiler von "Moss' seiner vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie. Das alles wohlgemerkt in einem "Base Case' von konservativen 2.750,- USD/Unze Gold.

Quelle: Gold X2

Legt man jedoch einen langfristigen Konsens-Preis von 3.137,- USD/Unze Gold zugrunde, "explodiert" die "Moss' Wirtschaftlichkeit geradezu auf sensationelle 3,152 Mrd. CAD Nettogegenwartswert, eine interne Verzinsung von 28,1% und eine Payback-Periode von 2,5 Jahren.

Noch profitabler wird "Moss' im Spot-Preis-Szenario der PEA von 4.600,- USD/Unze Gold. Dann stehen da 6,578 Mrd. CAD Nettogegenwartswert, 48,6% interner Zinsfuß und eine Amortisationszeit von nur einem Jahr.

Basis dieser fantastischen Wirtschaftlichkeit bildet einerseits "Moss' prognostizierte Produktionspower, die während der 13,2 Jahre Lebensdauer für jährlich 265.000 Unzen Gold und 374.000 Unzen Silber steht. Das alles bei niedrigen Cash-Kosten von 999,- USD/Unze und niedrigen "All-in'-Kosten von 1.188,- USD/Unze. Dazu kommen anfängliche Kapitalkosten von rund 2,0 Mrd. CAD einschließlich Rückstellungen in Höhe von 303 Mio. CAD ohne Betriebskapital.

Alles in allem ergibt sich daraus ein prognostizierter freier Cashflow nach Steuern von 4,035 Mrd. CAD über die gesamte Lebensdauer der Mine bei einem Goldpreis von 2.750,- USD/Unze. Im Spot-Preis-Szenario der "PEA' von 4.600,- USD/Unze steigt der nach Steuer freie Cashflow auf 10,466 Mrd. CAD an.

Update der Mineralressourcenschätzung zeigt phänomenales Plus von 73% bei angezeigten Unzen!

So beeindruckend die Wirtschaftlichkeit, so mächtig sind auch seine Ressourcen. Deren Update schrauben dieses Potenzial nochmals nach oben.

Quelle: Gold X2

So legten die "angezeigten'-Unzen um satte +73% zu und liegen jetzt bei phänomenalen 2,125 Millionen Unzen Gold mit sehr guten 1,03 g/t Au und 3,160 Millionen Unzen Silber mit erstklassigen 1,53 g/t Ag in insgesamt 64,3 Millionen Tonnen. Die "abgeleiteten'-Ressourcenbringen es auf 3,910 Millionen Unzen Gold mit 0,97 g/t Au und auf 6,273 Millionen Unzen Silber mit 1,55 g/t Ag, in 125,9 Millionen Tonnen.

Eine weitere wertvolle Erkenntnis des Updates ist, dass zehn primäre Scherungskorridore 55% und damit über die Hälfte der Ressourcen innerhalb der hochgradigen "Moss'-Lagerstätte enthalten. Alles in allem hat die Aktualisierung für ein verbessertes geologisches Modell und eine höhere Zuverlässigkeit der Ressource gesorgt.

Bahnbrechende Entdeckung höhergradiger Mineralisierung!

Dass "Moss' noch viel mehr kann als in der aktualisierten Mineralressourcenschätzung festgehalten, zeigen die Ergebnisse aktueller Bohrungen in der "QES'-Zone. Durch die Entdeckung eines neuen hochgradigen Ausläufers konnte nicht nur die Kontinuität dieses vielversprechenden Ziels in der Tiefe bestätigt werden, sondern auch die "Superion'-Zone in Oberflächennähe erweitert werden.

Bohrung MQD-25-326 durchschnitt die "QES'-Zone etwa 280 m unterhalb der "RPEEE'-Grubenhülle und lieferte dabei starke 1,21 g/t Au über 117 m in einer Tiefe von 816 m, einschließlich 3,33 g/t Au über 19 m ab 826,0 m Tiefe, darunter 10 m mit 4,37 g/t Au und 5 m mit 7,24 g/t Au. Das sind ermutigende Ergebnisse für eine mögliche Vertiefung des geplanten Tagebaus.

Im selben Bohrloch lieferte die "Superion'-Zone zudem 23 m mit 1,01 g/t Au ab 183 m Tiefe. Das unterstreicht zusätzlich das Potenzial für eine Ausweitung der oberflächennahen Ressourcen.

Quelle: Gold X2

Bohrung MQD-25-330 lieferte nördlich von "QES' entlang des westlichen Randes der Zone satte 1,18 g/t Au über 28,95 m in 730,5 m Tiefe, einschließlich 2,38 g/t Au über 10,3 m ab 746 m Tiefe. Dabei durchteufte MQD-25-330 die Kernscherungen etwa 50 m unterhalb der "RPEEE'-Grubenhülle.

Quelle: Gold X2

Nun sollen weitere Explorationsbohrungen die Kontinuität der breiten mineralisierten Scherzonen bewerten, die zu einem tieferen Tagebau führen könnten. Ebenso geprüft werden soll die in Bohrloch MQD-25-326 entdeckte höhergradige Mineralisierung, um dadurch einen ausgedehnteren hochgradigen Schuss definieren zu können. Sobald entsprechend viele Bohrungen abgeschlossen sind und die Kontinuität der höheren Gehalte bestätigt ist, will Gold X2 (WKN: A41GPN) mögliche Untertagebauverfahren und damit verbundene wirtschaftliche Parameter bewerten.

Qualitätskontrolle ist ein voller Erfolg!

Kurz vor der bahnbrechenden Entdeckung einer höhergradigen Mineralisierung konnte Gold X2 (WKN: A41GPN) mit den Untersuchungsergebnissen seines "QES'-Bohrprogramms zur Qualitätskontrolle die Kontinuität der breiten, oberflächennahen, hochgradigen Scherzonen und Gehalte mit satten Volltreffern bestätigen und damit auch die Grundlage seines Ressourcenmodells für "Moss' entscheidend stärken.

Dabei lieferte Bohrloch MQD-25-262 fantastische 1,86 g/t Au über 49 m ab 55 m, einschließlich 2,76 g/t Au über 30,2 m ab 69,8 m. Bohrung MQD-25-265 durchschnitt 1,77 g/t Au über 51,5 m ab nur 70,5 m, inklusive 1,96 g/t Au über 44 m ab 78 m, um nur einige der rekordverdächtigen Highlights zu nennen.

Bedeutenden Bohrabschnitte zur Qualitätskontrolle in der QES-Zone:

Quelle: Gold X2

Beim Abgleich aller Bohrschnitte mit den vom aktuellen Ressourcenmodell vorhergesagten Werten ergaben sich 32% mehr Scherungen. Die Bohrungen bestätigen die Goldgehalte in den primären Scherzonen. Insgesamt entsprechen diese Ergebnisse dem Trend, der im Gehaltskontrollmuster von "Moss Main' zu beobachten ist und der sich voraussichtlich im Rahmen des bevorstehenden "Infill'-Bohrprogramms fortsetzen wird.

Rund 115,9 Mio. CAD frisches Kapital!

Um dem enormen Explorations- und Erweiterungspotenzial von "Moss' weiter nachgehen zu können, hat Gold X2 (WKN: A41GPN) eine große Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden 115.898.301 CAD durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit drei strategischen Partnern eingenommen. Im Detail erwarben das Goldmarkt-Schwergewicht AngloGold Ashanti undein nicht genannter strategischer Investor im Rahmen eines "Charity-Flow-Through'-Angebots58.992.945 bzw. 16.666.666 Stammaktien von verschiedenen Verkäufern. Für diese insgesamt 75.659.611 "Charity-Flow-Through'-Aktien zahlten die Investoren einen Preis von 1,233 CAD pro Aktie, was einem Aufschlag von 37% auf den vereinbarten "Back-End'-Preis von 0,90 CAD pro Aktie entspricht.

Eine weitere Tranche sicherte sich Michael Hess, CIO von Hess Capital. Hess erwarb insgesamt 23.800.000 Einheiten zu je 0,95 CAD und brachte Gold X2 damit weitere 22.610.000 CAD ein.

Quelle: Gold X2

Zusätzlich zum frischen Kapital kann Gold X2 (WKN: A41GPN) damit nun auch zwei branchenerfahrene strategische Investoren begrüßen und von deren Expertise profitieren.

Parallel zu diesem Deal gab Gold X2 noch bekannt, dass Tom Obradovich zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde, da sich sein Vorgänger und ehemaliger CEO Brett Richards aus dem Board of Directors zurückgezogen hat.

Quelle: Gold X2

Obradovich war unter anderem maßgeblich am Reverse-Takeover und an der Entwicklung des 2005 von Northgate Minerals erworbenen "Young-Davidson'-Projekts beteiligt, das heute unter Alamos Gold zu den bedeutenden Untertage-Goldminen Kanadas zählt und mehr als 200.000 Unzen Gold pro Jahr produziert. Weitere Erfahrung sammelte Tom Obradovich als Gründungsmitglied von Aurelian Resources, dem Entdecker der ecuadorianischen Goldlagerstätte "Fruta del Norte'.

Von Gold X2 Mining bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Gold X2 Mining.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/gold-x2-mining-strong-pea-and-more-resources-for-the-moss-gold-project-in-canada/

Fazit: Klarer Weg in Richtung Wertschöpfung!

Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie und dem Ressourcen-Update hat Gold X2 (WKN: A41GPN) zwei wichtige Meilensteine für "Moss' erreicht. Hinzu kommen die guten Ergebnisse aus der "QES'-Zone, die das Ressourcenmodell untermauern, sowie rund 115,9 Mio. CAD frisches Kapital und zwei neue strategische Investoren mit ausgewiesener Branchenexpertise.

Allein damit ist das Unternehmen schon gut aufgestellt was aber mit der Expertise von Alamos und Obradovich noch aufgewertet wird. Summa Summarum ist Gold X2 (WKN: A41GPN) in einer sehr starken Position, um "Moss' weiter in Richtung Machbarkeitsstudie, Genehmigung und möglicher Ressourcenerweiterung voranzubringen sowie in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 das formelle Genehmigungsverfahren zu beginnen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: World Gold Council; Reuters; Gold X2 Mining Inc. mit Unternehmensmeldungen vom 26.01.2026, 24.02.2026, 03.03.2026 und 27.01.2026, Markets Monitor vom 09.03.2026, Reuters / PBoC-Daten zu Chinas Goldreserven per Ende Januar 2026 sowie Reuters-Meldung vom 07.03.2026 zu den Goldreserven per Ende Februar 2026, Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoffpreise / FX-Volatilität; AISC- / Betriebsrisiken; Genehmigung / Standort / ESG. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind des Goldpreises, Explorationsfortschritte, Ressourcenerweiterung und Optimierung des Projektprofils.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, NI 43-101-Report/PEA und ergänzende Makroquellen; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 17. März 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

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