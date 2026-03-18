Zürich - Die TX Group hat in einem anspruchsvollen Jahr den Gewinn gesteigert. Der Umsatz ging 2025 hingegen erneut zurück. Insbesondere die Medienaktivitäten leiden unter dem schwierigen Umfeld. Für das abgelaufene Jahr weist die vor allem für ihre Medienmarken «20 Minuten» oder «Tages-Anzeiger» bekannte TX Group einen Umsatz von 873,1 Millionen Franken aus. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 7,3 Prozent, wie TX am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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