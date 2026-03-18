© Foto: Gilles Bader - MAXPPPWährend der Nahost-Krieg den Welthandel destabilisiert, meldet der französische Drohnenspezialist Exail Rekordzahlen - und wird zum Highflyer des Verteidigungssektors.Unter der Wasseroberfläche entscheidet sich derzeit die Sicherheit des Welthandels. Das französische Technologieunternehmen Exail Technologies hat am Mittwoch seine Jahresbilanz für 2025 vorgelegt und dabei Zahlen präsentiert, die das enorme Ausmaß der globalen Rüstungseinkäufe widerspiegeln. Dabei kommt Exail zugute, dass das Unternehmen einer der weltweit wenigen Anbieter für autonome Minenjagd-Systeme ist. Der Auftragseingang von Exail ist im vergangenen Jahr um 87 Prozent auf 844 Millionen Euro hochgeschnellt, der …Den vollständigen Artikel lesen
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