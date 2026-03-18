Unter den geänderten Bedingungen der Anleihe von Planethic, die Ende 2024 festgelegt wurden, war das Unternehmen nach unserem Verständnis verpflichtet, am 24. Februar 2026 einen Betrag von 1,25 Mio. EUR an die Anleihegläubiger zu zahlen, was 7,5 % Zinsen und eine Rückzahlung des Kapitals von 5 % entspricht. Soweit uns bekannt ist, steht diese Zahlung noch aus. Unserem Verständnis nach haben die Anleihegläubiger nach einer sieben-tägigen Nachfrist das Recht, eine sofortige Rückzahlung gemäß §7a der Anleihebedingungen zu verlangen. Uns liegen keine Informationen vor, ob Anleihegläubiger eine Rückzahlung gefordert haben oder dies planen. Sollte ein erheblicher Teil der Anleihegläubiger eine Rückzahlung verlangen, könnte dies die Rückzahlungsfähigkeit von Planethic übersteigen. Angesichts dieser Unsicherheiten setzen wir unser Kursziel und unsere Bewertung under review. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/planethic-group-ag





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