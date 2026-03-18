Die CMD von Sartorius skizziert eine verfeinerte Strategie, die sich auf die Biopharma-Branche konzentriert und wachstums- sowie margenstarke Bereiche wie Einwegtechnologien und Zellanalytik betont, während die Effizienz und Skalierung der Lieferkette verbessert werden. Für den Endmarkt wird mittelfristigen ein Wachstum von 7-9% erwartet, angeführt von Bioprocess mit 8-10%. Das Unternehmen strebt ein organisches Umsatzwachstum von 8-11% an, was leicht über dem Marktdurchschnitt liegt, und bietet eine starke Visibilität durch 80% wiederkehrende Einnahmen. Die Margen sollten durch Mixeffekte und Skalierung moderat verbessert werden. Allerdings bietet das CMD-Update nur begrenzte neue Erkenntnisse und stimmt mit unseren vorherigen Annahmen überein. Angesichts der hohen Bewertungsmultiplikatoren und externen Risiken bleibt das Risiko-Ertrags-Verhältnis unattraktiv, was eine SELL-Einstufung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 190,00 EUR (zuvor 183,00 EUR) unterstützt, trotz solider Fundamentaldaten und stabiler langfristiger Wachstumsaussichten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag





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