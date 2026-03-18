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WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
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Dow Jones News
18.03.2026 13:21 Uhr
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PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Gläubigerversammlung zu ausstehenden Anleihezahlungen geplant

DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Gläubigerversammlung zu ausstehenden Anleihezahlungen geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Angespannte wirtschaftliche Situation

Planethic Group AG: Gläubigerversammlung zu ausstehenden Anleihezahlungen geplant

Ludwigsfelde (pta000/18.03.2026/12:50 UTC+1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 18. März 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) befindet sich im Hinblick auf die ausstehende Zinszahlung sowie die vereinbarte Teilrückzahlung der börsennotierten Planethic-Anleihe (WKN: A254NF) in einem engen und konstruktiven Austausch mit der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) sowie weiteren relevanten Stakeholdern, um eine tragfähige Lösung im Interesse aller Beteiligten zu erarbeiten.

Zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise wird die Gesellschaft in der kommenden Woche eine Gläubigerversammlung einberufen. Weitere Details hierzu werden zeitnah veröffentlicht.

Die Liquidität zur Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebs ist nach aktueller Planung gewährleistet. Die operative Geschäftstätigkeit verläuft planmäßig.

Kontakt Unternehmen:

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

Kontakt Investor Relations:

Karsten Busche, IR-Berater Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Planethic Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Karsten Busche 
Tel.:         +49 (0)30 2936378 0 
E-Mail:        IR@planethic.de 
Website:       www.planethic.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773834600166 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

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