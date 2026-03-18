DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Gläubigerversammlung zu ausstehenden Anleihezahlungen geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Angespannte wirtschaftliche Situation

Planethic Group AG: Gläubigerversammlung zu ausstehenden Anleihezahlungen geplant

Ludwigsfelde (pta000/18.03.2026/12:50 UTC+1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 18. März 2026 - Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) befindet sich im Hinblick auf die ausstehende Zinszahlung sowie die vereinbarte Teilrückzahlung der börsennotierten Planethic-Anleihe (WKN: A254NF) in einem engen und konstruktiven Austausch mit der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) sowie weiteren relevanten Stakeholdern, um eine tragfähige Lösung im Interesse aller Beteiligten zu erarbeiten.

Zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise wird die Gesellschaft in der kommenden Woche eine Gläubigerversammlung einberufen. Weitere Details hierzu werden zeitnah veröffentlicht.

Die Liquidität zur Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebs ist nach aktueller Planung gewährleistet. Die operative Geschäftstätigkeit verläuft planmäßig.

Kontakt Unternehmen:

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

Kontakt Investor Relations:

Karsten Busche, IR-Berater Telefon: +49 (0) 30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

(Ende)

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Aussender: Planethic Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Deutschland Ansprechpartner: Karsten Busche Tel.: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de Website: www.planethic.de ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773834600166 ]

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March 18, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)