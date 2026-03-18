Teslas Börsenbewertung hängt stark an der Robotaxi-Fantasie. Doch diese Woche kündigte Nvidia an, autonomes Fahren zur Standardware zu machen - mit Partnern wie Uber und BYD. Das könnte Teslas Story Kratzer zufügen. Ein Check für Anleger. Als Nvidia-Chef Jensen Huang diese Woche auf der hauseigenen GTC-Konferenz Auftragseingänge für KI-Infrastruktur in Höhe von einer Billion US-Dollar bis 2027 in Aussicht stellte, klang das erst einmal nach Rückenwind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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