Vevey - Nestlé hat den Musiksuperstar Dua Lipa als neue Markenbotschafterin für die Kaffeemarke Nespresso verpflichtet. Die 30-jährige Sängerin soll jüngere Zielgruppen ansprechen und das Image einer von Nestlés wichtigsten Marken modernisieren. Nestlé spricht in einer Mitteilung vom Mittwoch von einem «neuen Kapitel» in der 40-jährigen Geschichte von Nespresso. Mitte April startet eine neue Werbekampagne unter dem Titel «Vertuo World», die die britisch-albanisch-kosovarische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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