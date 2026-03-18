LTM, der Business-Creativity-Partner weltweit führender Unternehmen, wurde auf der NVIDIA GTC 2026 als "Rising Star Consulting Partner of the Year" des NVIDIA Partner Network (NPN) ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt die enge Zusammenarbeit von LTM mit NVIDIA und den wachsenden Einfluss des Unternehmens bei der Unterstützung von Unternehmen auf ihrem Weg von KI-Pilotprojekten hin zu einer skalierbaren, unternehmensweiten Einführung.

Das NVIDIA Partner Network (NPN) vereint ein globales Ökosystem aus Technologie- und Beratungspartnern, die eng mit NVIDIA zusammenarbeiten, um fortschrittliche KI-Lösungen bereitzustellen. Als NPN-Partner geht es darum, eng mit NVIDIA zusammenzuarbeiten, um Kunden beim Übergang von KI-Pilotprojekten zu unternehmensweiten Implementierungen zu unterstützen, wobei die fortschrittlichen KI-Technologien von NVIDIA mit der Branchen- und Fachkompetenz von LTM kombiniert werden, um konkrete Ergebnisse zu erzielen.

Die Auszeichnung "Rising Star Consulting Partner of the Year" unterstreicht die Dynamik von LTM bei der Bereitstellung von KI-Lösungen, die produktionsreif, sicher und für den Einsatz im Unternehmensmaßstab konzipiert sind. Diese NPN-Auszeichnung ist eine bedeutende Anerkennung für LTM und spiegelt die Stärke der Zusammenarbeit mit NVIDIA sowie das gemeinsame Engagement wider, KI-Lösungen bereitzustellen, die einen sinnvollen und messbaren Mehrwert für Kunden schaffen.

"Teil des NVIDIA Partner Network zu sein, ist äußerst bedeutsam, da es uns in den Mittelpunkt des Innovationsökosystems von NVIDIA rückt. Die direkte Zusammenarbeit mit den Innovatoren, Produktverantwortlichen und Experten von NVIDIA ermöglicht es uns, unternehmensreife KI-Lösungen schnell zu entwickeln, zu verfeinern und zu skalieren, was den Weg vom Konzept bis zur Kundenwirkung erheblich beschleunigt", sagte Venu Lambu, Chief Executive Officer und Managing Director von LTM.

Da KI zu einer tragenden Säule der Unternehmensstrategie wird, eröffnen Lösungen, die auf der bewährten Technologie von NVIDIA basieren, Kunden neue Möglichkeiten, selbstbewusst innovativ zu sein und gleichzeitig Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA unterstützt LTM weiterhin Unternehmen aller Branchen dabei, KI verantwortungsbewusst und in großem Maßstab einzuführen.

Über LTM:

LTM LTM ist ein globales Technologie- und Beratungsunternehmen und der Business-Creativity-Partner der weltweit größten und innovativsten Unternehmen. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um Unternehmen aller Branchen dabei zu helfen, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und KI-zentriertes Wachstum voranzutreiben. Mit unseren integrierten Dienstleistungen in den Bereichen Betrieb, Transformation und Business-KI entwerfen und liefern wir Lösungen, die neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung schaffen. Gemeinsam mit 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Netzwerk von Hyperscaler-Partnern sorgt LTM ein Unternehmen von Larsen Toubro für Geschäftsergebnisse bei über 700 Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter LTM.com.

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