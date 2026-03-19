EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Expansion

innoscripta SE expandiert in Wachstumsregion Rhein-Main und stärkt Positionierung als führender Anbieter von F&E-Plattform mit neuem Büro in Frankfurt



19.03.2026 / 08:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 19. März 2026 - Die innoscripta SE forciert ihre Wachstumsstrategie weiter mit einem neuen Standort in der Finanzmetropole Frankfurt am Main. Ziel ist es, mit der Präsenz in der Metropolregion Rhein-Main an dem starken Wachstum der Region zu partizipieren. Neben den Bestandskunden sollen auch attraktive Neukunden für die F&E-Plattform Clusterix aus der Region gewonnen werden. Die bestehenden und potenziellen innoscripta-Kunden werden durch ein Vor-Ort-Team noch gezielter dabei unterstützt, ihre F&E-Projekte effizient und digital abbilden zu können. Mit der Büroeröffnung in Frankfurt erhöht innoscripta seine Standortanzahl in Deutschland auf drei. Mittelfristig plant innoscripta, das Team in Frankfurt auf mindestens 50 Mitarbeiter auszubauen.



Aktuelle Studiendaten zeigen, dass die Rhein-Main-Region zu den innovationsstärksten Clustern in Deutschland gehört. Ein entscheidender Faktor ist die hohe Dichte an Forschungseinrichtungen, wie u.a. die TU Darmstadt, das Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung und die Goethe-Universität Frankfurt. Hinzu kommen forschungsstarke Biotechunternehmen sowie zahlreiche innovative Deep-Tech-Start-ups und Fintechs, die sich um den Internetknotenpunkt und den Finanz-Standort Frankfurt angesiedelt haben. Darüber gibt es zahlreiche Unternehmen mit ausgeprägten F&E-Aktivitäten aus der DAX-Familie, die entweder ihren Sitz oder eine ihrer größten operativen Einheiten in der Rhein-Main-Region haben. Diese Unternehmen haben oftmals einen starken F&E-Schwerpunkt, teilweise liegen die F&E-Ausgaben bei diesen Unternehmen im hohen einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich des Umsatzes.



"In der Rhein-Main-Region geht die wirtschaftliche Stärke einher mit der hohen Innovationskraft der dort ansässigen Unternehmen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass zwar die Ausgaben für F&E im Ballungszentrum überdurchschnittlich hoch sind, aber das Instrument der Forschungszulage in vielen Fällen von den Unternehmen nicht in Anspruch genommen wird. Mit unserem neuen Standort in Frankfurt haben wir einen besseren Zugang zu diesen Unternehmen. Wir sehen großes Potenzial in der Region und möchten hier weiterhin einen starken Kundenstamm aufbauen, um unsere Wachstumsstrategie weiter fortzuführen ", sagt Sebastian Schwertlein, COO der innoscripta SE.



Mit der innoscripta-Plattform Clusterix können Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten besser strukturieren, organisieren und steuern. Die Plattform unterstützt dabei, Innovationsprojekte transparent zu verwalten und Prozesse rund um Forschung und Entwicklung effizienter zu gestalten.

Neben der Büroeröffnung in Frankfurt plant innoscripta die weitere europaweite und internationale Expansion noch in 2026.



Über innoscripta

Die innoscripta SE entwickelt mit Clusterix eine Softwareplattform zur strukturierten Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.



Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de



Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505 -56

innoscripta@edicto.de



19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News