Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins ein weiteres Mal bei 0,00 Prozent. Falls nötig, will sie vor allem am Devisenmarkt tätig sein. Angesichts des Konflikts im Nahen Osten ist die Bereitschaft der Nationalbank, am Devisenmarkt zu intervenieren, erhöht, teilte diese im Rahmen der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstag mit. Wegen des Anstiegs der Energiepreise liege die bedingte Inflationsprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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