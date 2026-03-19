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Markteintritt Polen - A.H.T Syngas und INNOTEC vereinbaren exklusive Zusammenarbeit



19.03.2026 / 10:15 CET/CEST

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Eindhoven / Bonn, 19. März 2026 - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T."), (ISIN: NL0010872388 , WKN: A12AGY), ein Spezialist im Bereich dezentraler, klimaförderlicher Biomassekraftwerke, hat mit INNOTEC ENERGY SP. zo.o. (INNOTEC) eine exklusive Zusammenarbeit zur Errichtung von Synthesegaserzeugungsanlagen aus Biomasse und Abfallstoffen geschlossen.

Mit INNOTEC hat A.H.T. einen idealen lokalen Partner gefunden, da die Gesellschaft durch seine langjährigen Aktivitäten umfassende Erfahrungen im polnischen Markt hat. Dies betrifft sowohl die eigentliche Bauplanung als auch die aufwendigen Genehmigungsverfahren. INNOTEC übernimmt somit in Polen die Projektentwicklung und tritt als Generalunternehmer auf. Aktuell besitzt die Gesellschaft die Rechte an 17 Projekten in Polen. Beide Unternehmen versprechen sich von der Zusammenarbeit viel. Schon in diesem Jahr sollen Aufträge von über EUR 10,0 Mio. realisiert werden.

"Wir kennen INNOTEC schon seit einigen Jahren. Beide Unternehmen ergänzen sich sehr gut. Während INNOTEC in der Projektierung und Akquisition neuer Projekte sehr stark ist, haben wir unseren Schwerpunkt auf der Technologie. Das wir nun unsere Kräfte nach Jahren der Zusammenarbeit nun noch mehr bündeln, freut mich sehr. Allein die aktuelle Pipeline der neuen Kooperation würde bei A.H.T. für ein rasches Wachstum sorgen", so Gero Ferges, CEO der A.H.T. Syngas Technology.

"Auch wir können die bisherige Zusammenarbeit mit A.H.T. als sehr positiv bestätigen. In jeder Phase - angefangen von der Kundenakquise bis hin zur Ausarbeitung der technischen Lösungen können wir uns auf die Erfahrung von A.H.T. verlassen. Dabei geht es nicht nur um die Produktion von Gasen aus Biomasse, Brennstoffen oder aus Abfällen, sondern auch um die Umsetzung der HTC-Technologie und die Rückgewinnung von Wasserstoff aus dem Synthesegasstrom. Die abgeschlossenen Verträge für den Planungsteil bestätigen unsere Annahmen. Wir freuen uns auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit und die Umsetzung neuer Projekte" erklärt Tesarczyk von INNOTEC ENERGY.



Polen bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial für Technologien zur Erzeugung von Synthesegas aus Biomasse und Abfallstoffen.

Polen gilt als besonders attraktiver Markt für Bioenergie- und Vergasungstechnologien, da das Land weiterhin stark von fossilen Energieträgern abhängig ist und gleichzeitig über große heimische Biomasseressourcen verfügt. Noch immer stammt ein erheblicher Teil der polnischen Energieerzeugung aus Kohle, wodurch der politische und wirtschaftliche Druck zur Dekarbonisierung entsprechend hoch ist. Gleichzeitig bietet Polen aufgrund seiner großen landwirtschaftlichen Flächen, bedeutenden Forstwirtschaft sowie hoher Mengen an biogenen Rest- und Abfallstoffen sehr gute Voraussetzungen für die energetische Nutzung von Biomasse. Diese Kombination aus Transformationsdruck im Energiesystem und einer breiten Rohstoffbasis schafft ein besonders günstiges Umfeld für Technologien zur Umwandlung von Biomasse in erneuerbare Energieträger wie Synthesegas.

Der polnische Markt für erneuerbare Energien befindet sich derzeit in einer Phase dynamischen Wachstums. Während Wind- und Solarenergie den Ausbau dominieren, spielt Biomasse weiterhin eine zentrale Rolle im erneuerbaren Energiemix des Landes. Biomasse stellt einen Großteil der erneuerbaren Primärenergie bereit und machte in den vergangenen Jahren rund 70 bis 80 Prozent der erneuerbaren Primärenergie in Polen aus.

Im Bereich Biogas und erneuerbarer Gase befindet sich der Markt noch in einer frühen Entwicklungsphase. Aktuell sind in Polen rund 400 Biogasanlagen mit einer installierten Leistung von etwa 320 Megawatt in Betrieb. Die jährliche Stromproduktion liegt bei rund 1,6 Terawattstunden. Experten gehen jedoch davon aus, dass der Markt in den kommenden Jahren deutlich wachsen wird. Polnische Energiepläne sehen vor, die Produktion von Biomethan bis 2030 auf rund 1,1 Milliarden Kubikmeter und bis 2040 auf etwa 2,6 Milliarden Kubikmeter pro Jahr zu steigern.

Für Technologien zur thermochemischen Umwandlung von Biomasse eröffnet diese Entwicklung zusätzliche Perspektiven. Biomasse-Vergasung ermöglicht die Produktion von Synthesegas, das flexibel zur Strom- und Wärmeerzeugung, zur Herstellung erneuerbarer Gase oder als industrieller Energieträger genutzt werden kann. Insbesondere landwirtschaftliche Reststoffe, Forstrestholz sowie biogene Abfallstoffe stellen in Polen eine große und bislang nur teilweise erschlossene Rohstoffbasis dar.

A.H.T. sieht in Polen daher einen attraktiven Wachstumsmarkt für seine modularen Biomasse-Vergasungssysteme. Mit der Fähigkeit, unterschiedliche biogene Reststoffe effizient in Synthesegas umzuwandeln, bietet die Technologie der Gesellschaft eine flexible Lösung für Kommunen, Landwirtschaftsbetriebe und industrielle Anwender.



Über A.H.T. Syngas Technology N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.





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