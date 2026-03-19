DocMorris geht den nächsten großen Schritt in seiner digitalen Neuausrichtung - und setzt dabei auf einen Schwergewichtspartner: Google. Die neue Kooperation soll den Schweizer E-Health- und Onlineapotheken-Anbieter dabei unterstützen, sich zu einem "AI-First"-Unternehmen umzubauen. Für Anleger ist das mehr als nur eine Technologie-Meldung. Denn wenn es DocMorris gelingt, Künstliche Intelligenz entlang der gesamten Patientenreise sinnvoll einzusetzen, könnte daraus ein echter Hebel für Kundenbindung, Effizienz und Wachstum entstehen. Google soll die nächste Ausbaustufe von DocMorris möglich machen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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