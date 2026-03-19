Ontarios Goldexploration nimmt Fahrt auf: Seit Jahresbeginn meldete eine Reihe von Unternehmen vielversprechende Ergebnisse - darunter ansehnliche Goldgehalte und substanzielle Ressourcenschätzungen.

Der Edelmetallexplorer Dryden Gold (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) veröffentlichte Anfang März die Ergebnisse einer entscheidenden Bohrung beim Gold-Rock-Projekt im Westen Ontarios. Der "Gap Hole 2" genannte Bohrtest durchteufte insgesamt 15 goldhaltige Strukturen über eine Mächtigkeit von 600 Metern.

In 460 Metern Tiefe, der laut Dryden-Geologen tiefsten Bohrung, die das Unternehmen bislang dort niedergebracht hat, ergab sich ein Goldgehalt von 2,64 g/t über 2,50 Meter, einschließlich 10,80 g/t Gold über 0,50 Meter.

Goldpotenzial nahezu verdoppelt

Die Bohrung zeigt demnach, dass sich die im vergangenen Jahr von Dryden Gold entdeckten hochgradigen Strukturen entlang des Streichens über mehr als 500 Meter erstrecken. Nach Ansicht der Geologen belegt dies, dass der Erzkörper bis in Tiefen von über 450 Metern unter der Oberfläche reicht - rund 200 Meter tiefer als bei früheren Bohrungen. "Dadurch verdoppelt sich das Potenzial nahezu, da das Projekt in der Tiefe bislang kaum erschlossen ist", erläutert CEO Trey Wasser.

Dryden Gold ist im weitläufigen Ontario jedoch nicht allein: Die Goldexploration in der ertragreichen Provinz gewinnt angesichts der anhaltend günstigen Marktsituation deutlich an Dynamik. Allein seit Jahresbeginn haben Dutzende Goldexplorer aus der Provinz neue Bohrergebnisse gemeldet oder Mineralressourcenschätzungen vorgelegt. Die Resultate zeigen häufig attraktive Goldgehalte und belegen, dass auch nach vielen Jahrzehnten Förderung noch weitere Edelmetalle in Ontarios Böden schlummern.

Ontarios Goldexplorer mit starken Ergebnissen

NexGold Mining (ISIN: CA65345V1085, WKN: A40EWF) präsentierte am 2. Februar erste Ergebnisse aus dem bis zu 25.000 Meter umfassenden Bohrprogramm auf dem Goliath-Gold-Komplex. Unter den Resultaten: 3,31 Gramm Gold pro Tonne über 20,00 Meter (von 279,00 bis 299,00 Metern), einschließlich 71,69 Gramm Gold pro Tonne über 0,75 Meter.

Heritage Mining (ISIN: CA42727W1032, WKN: A3DTM6) veröffentlichte am 9. Februar Ergebnisse von Bohrungen auf dem Melba-Minenprojekt, 22 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake und 90 Kilometer südöstlich von Timmins im Nordosten Ontarios. Zu den Resultaten zählt unter anderem ein Abschnitt von 42,57 Gramm Gold pro Tonne über 1 Meter ab 72 Metern, endend in Goldmineralisierung.

GFG Resources (ISIN: CA36165F1018, WKN: A2DWM1) präsentierte am 10. Februar die letzten beiden Ergebnisse aus einem zwölf Löcher umfassenden Bohrprogramm beim Projekt Goldarm im Goldgebiet Timmins. Die Bohrlöcher ALJ-25-037 und ALJ-25-038 waren Step-out-Bohrungen in 125 bis 150 Metern Entfernung östlich der historischen Goldmine Aljo und bestätigen, dass sich die Goldmineralisierung deutlich über die bekannten Grenzen der Minenanlagen hinaus erstreckt. Gemeldet wurden mehrere oberflächennahe, gestapelte Goldabschnitte, darunter 2,23 Gramm Gold pro Tonne über 5,3 Meter, einschließlich 13,30 Gramm über 0,5 Meter.

Onyx Gold (ISIN: CA68339G1037, WKN: A3EHJZ) berichtete am 13. Januar über Bohrungen beim Munro-Croesus-Projekt, 75 Kilometer östlich von Timmins. Darunter: 73,2 Meter mit 2,4 Gramm Gold pro Tonne, einschließlich 12,4 Gramm Gold pro Tonne über 6,4 Meter im bislang tiefsten Abschnitt bei Argus North.

McFarlane Lake Mining (ISIN: CA58046P1080, WKN: A3DJYX) veröffentlichte am 4. Februar Ergebnisse aus seinem zweiten Bohrloch beim Goldprojekt Juby westlich von Gowganda im südlichen Teil des Abitibi-Greenstone-Belts. Bohrloch JU8-26-142 durchteufte 6,58 g/t Gold über 10,35 Meter innerhalb eines breiteren Abschnitts von 3,32 g/t Gold über 22,35 Meter.

Thunder Gold (ISIN: CA88605F1009, WKN: A3DQED) legte am 26. Januar eine Mineralressourcenschätzung für das Mountain-Gold-Projekt vor, rund 40 Kilometer von der Hafenstadt Thunder Bay entfernt. Demnach befinden sich 100 % der geschätzten Ressourcen innerhalb eines optimierten Tagebaus: eine angezeigte Ressource von 34,5 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,46 Gramm Gold pro Tonne (514.000 Unzen Au) sowie eine abgeleitete Ressource von 211,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,45 Gramm Gold pro Tonne (3.053.000 Unzen).

Bergbaufreundliche Politik stärkt Goldboom

Neben der Geologie trägt auch das bergbaufreundliche Umfeld in Ontario zum Explorationsboom bei. Erst Ende Februar versprach Ontarios Minister für Bergbau und Energie, Stephen Lecce, auf der Branchenkonferenz PDAC weitere Unterstützung für die Branche, nachdem zuletzt bereits eine deutliche Verkürzung der Genehmigungsverfahren erreicht worden war.

Zudem finanziert die Provinz wichtige Infrastrukturprojekte zur Förderung des Bergbaus. So wurden 140 Mio. CAD für die Vorbereitung des Straßenbaus in der abgelegenen Ring-of-Fire-Region bewilligt, Milliarden für neue Hochleistungsstromleitungen bereitgestellt und 500 Mio. CAD in einen Fonds für den Bau von Mineralaufbereitungsanlagen eingezahlt.

"Sie können davon ausgehen, dass die Provinz bedeutende Investitionen in die Infrastruktur tätigen wird, um die wirtschaftliche Entwicklung und eine verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung zu unterstützen und zu ermöglichen", versprach Lecce.

Die Politik teilt damit den Optimismus der Goldsucher - ein Optimismus, den auch Dryden-Gold-CEO Trey Wasser zum Ausdruck bringt: "Das Durchteufen der übereinanderliegenden mineralisierten Strukturen erhöht die Anzahl der Zielgebiete bei Gold Rock deutlich." Die Bohrungen werden deshalb fortgesetzt.

Die Aktie des Unternehmens, das an der Börse derzeit mit knapp 48 Mio. EUR bewertet wird, hat von der Rallye am Goldmarkt bereits profitiert. Weitere Kurssteigerungen sind jedoch denkbar, sollten künftige Bohrungen weiterhin Hinweise auf attraktive Mineralisierungen liefern.

Weitere Informationen zu Dryden Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/dryden-gold-corp/

Unternehmen: Dryden Gold

TSXV: DRY

WKN: A3E1GE

ISIN: CA26245V1013

Webseite: https://drydengold.com

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000022Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.