Die Dynamik im kanadischen Goldsektor nimmt spürbar zu. Steigende Goldpreise haben die Exploration mit Verzögerung wieder angeschoben, und genau das zeigt sich derzeit in Ontario besonders deutlich. Hochgradige Bohrergebnisse häufen sich, Kapital fließt in neue Programme und selbst in einer seit Jahrzehnten erschlossenen Bergbauregion tauchen wieder Zonen auf, die Aufmerksamkeit erzeugen. Für den Markt ist das ein bekanntes Muster: Wenn Produzenten liefern und Explorer gleichzeitig Treffer melden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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