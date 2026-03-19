Original-Research: Mensch und Maschine Software SE - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu Mensch und Maschine Software SE
Liebe Investoren,
Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)
DARWIN AG (ISIN: DE000A3C35W0)
DEFAMA AG (ISIN: DE000A13SUL)
Dt. Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400)
Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88)
International School Augsburg (ISIN: DE000A2AA1Q5)
Mensch und Maschine SE (ISIN: DE0006580806)
MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183)
NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109)
SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22)
sdm SE (ISIN: DE000A3CM708)
UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808)
Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,
Cosmin Filker
Stellv. Chefanalyst
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260319_Best_of-maccess
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Redaktionsschluss: 18.03.2026
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.03.2026 (11:25 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 19.03.2026 (11:30 Uhr)
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