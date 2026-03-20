Die jüngsten Analystenstudien zeichnen ein überwiegend optimistisches Bild für eine Reihe internationaler und deutscher Aktien. Zahlreiche Research-Häuser bekräftigen ihre Kaufempfehlungen und heben ihre Kursziele an oder bestätigen ambitionierte Bewertungsniveaus. Die Bandbreite reicht dabei von Technologiewerten über Industriekonzerne bis hin zu Konsum- und Pharmaunternehmen. Nemetschek-Aktie Jefferies sieht für Nemetschek weiteres Potenzial und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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