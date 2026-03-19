Sartorius stellt die Weichen für weiteres Wachstum. Konzernchef Michael Grosse setzt auf den anhaltenden Boom der Biotech-Märkte und will vor allem starke Kernbereiche ausbauen sowie Zukunftsfelder gezielt stärken. Ab 2027 peilt das Unternehmen organisch 8 bis 11 Prozent Umsatzplus pro Jahr an, getragen von Bioprozess- und Laborsparte. Dies teilte das Unternehmen am Dienstag im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit.Auch die Profitabilität soll schrittweise steigen. Die neuen Mittelfristziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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