Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins ein weiteres Mal bei 0,00 Prozent. Vor allem die Entwicklung der Weltwirtschaft wird von den Währungshütern als Risiko für die globale Konjunktur gesehen. Die erneute Zinspause der SNB kommt nicht überraschend. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonominnen und Ökonomen hatten diesen Entscheid im Vorfeld unisono so erwartet. Angesichts des Konflikts im Nahen Osten sei aber die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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