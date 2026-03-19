Das neue Nexis-System von Solaredge vereint einen dreiphasigen Photovoltaik-Wechselrichter mit einem modularen Batteriespeicher. Mit einem Home Backup Interface lässt sich das Nexis-System für Ersatzstrom mit bis zu 20 kW Leistung nutzen. Solaredge, ein Anbieter für Smart Energy, hat sein dreiphasiges Batteriespeichersystem Nexis in Deutschland auf den Markt gebracht. Das Nexis-System vereint einen neuen dreiphasigen Wechselrichter mit bis zu 20 kW Photovoltaik-Leistung mit einem modularen Batteriesystem. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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