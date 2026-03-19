Anfang der Woche hatten wir abends im Express-Service getitelt: "Short-Chance im Abwärtstrend - Jetzt auf fallende Kurse setzen?" Im Artikel hatten wir folgendes geschrieben: "Am Dienstagabend letzter Woche zeigten wir uns zuversichtlich, dass der österreichische Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine nach der jüngsten Kurskorrektur eine Erholung erfahren könnte. Im Express-Service wurde betont, dass die Kursentwicklung des Unternehmens eng mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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