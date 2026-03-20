Gold musste im Zuge des US-Kriegs am Golf einen Rücksetzer unter die Marke von 5.000 USD hinnehmen. Dennoch bewegt sich der Preis des Edelmetalls weiter auf hohem Niveau und deutlich über den Kosten der Produzenten. Analysten rechnen weiterhin mit Preisen über 5.000 USD im Laufe des Jahres. Der Trend zum Debasement, also die Flucht aus dem Dollarraum, sollte sich ohnehin in den kommenden Jahren fortsetzen. Dies bietet Chancen für Anleger auf Goldaktien zu setzen, die derzeit wieder unter den Rekordkursen der vergangenen Wochen notieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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