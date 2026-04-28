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zukunftsbilanzen.de
28.04.2026 06:46 Uhr
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Goldrausch 2.0: Warum Barrick Mining, Agnico Eagle und Kobo Resources jetzt den Ton angeben

Die Weltwirtschaft ist in Aufruhr. Reale Werte gewinnen wieder massiv an Bedeutung. Während die globale KI-Revolution Unmengen an Ressourcen verschlingt und Handelsbeschränkungen die Versorgung mit strategischen Rohstoffen verknappen, rückt Gold als ultimativer sicherer Hafen erneut ins Zentrum. In diesem spannungsgeladenen Umfeld blicken Investoren nicht nur auf die bewährten Branchenunternehmen wie Barrick Mining und Agnico Eagle, die vor einer Rückkehr zu alten Höchstständen stehen könnten. Auch dynamische Explorer wie Kobo Resources ziehen mit massiven Entdeckungen in Westafrika das Interesse auf sich. Ein Blick auf die Zahlen und die jüngsten Entwicklungen zeigt, dass wir erst am Anfang eines mehrjährigen Trends stehen könnten. Dieser Trend dürfte dann die Spreu vom Weizen trennen und er dürfte die Mutigen belohnen. Eventuell werden die aktuellen charttechnischen Widerstände nun zu bloßen Zwischenstationen auf dem Weg nach oben. Der Hunger nach Rohstoffen scheint jedenfalls noch lange nicht gestillt zu sein.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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