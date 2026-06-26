Nach einer beeindruckenden Rally in den letzten Monaten korrigieren die Edelmetallpreise. Solche Rücksetzer sind nichts Ungewöhnliches. Vielmehr bieten sie Anlegern die Gelegenheit, Positionen in aussichtsreichen Titeln auf- oder auszubauen. Ganz grob lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: Produzenten und Explorer, jeweils mit deutlich unterschiedlichen Chance- und Risikoprofilen. Produzenten wie Barrick Mining und First Majestic stehen für etablierte Cashflow-starke Gesellschaften mit Bewertungen im Milliardenbereich. Kobo Resources ist ein spannender Vertreter aus dem Explorationsbereich mit wesentlich höherem Hebel. Die Gesellschaft erzielt entscheidende Fortschritte in der Elfenbeinküste, einer der dynamischsten Goldregionen Afrikas.
Enthaltene Werte: CA49990B1040,CA06849F1080,CA32076V1031Den vollständigen Artikel lesen ...
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