Die Volatilität an den Finanzmärkten bleibt hoch und der DAX kämpft derzeit mit der 200er-Tagesdurchschnittslinie, die derzeit bei ca. 24.110 Punkten verläuft. Ein Wochenschlusskurs darunter würde institutionelle Investoren zur Vorsicht mahnen, denn oft kündigt ein nachhaltiger Bruch dieser Linie weiteren Abgabedruck an. Dieser kann ohne weiteres jederzeit beginnen, denn die geopolitische Unsicherheit rund um den Iran-Krieg hält die Märkte weiter in Atem. Dennoch zeigten die letzten Wochen, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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