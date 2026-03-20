Steigende Energiepreise und die Furcht vor ihren wirtschaftlichen Folgen setzen die Börsen zunehmend unter Druck. Wie sieht die Zukunft der Welt angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und Kriege aus? Die meisten Branchen stehen vor großen Herausforderungen, aber es gibt auch Gewinner: Rohstoffproduzenten und Rüstungsunternehmen. Insbesondere die Anteilsscheine von Almonty Industries sind in der aktuellen Korrekturphase extrem attraktiv. Der wichtigste Produzent des kritischen Rohstoffs Wolfram außerhalb Chinas besitzt mit seinen Aktivitäten geopolitisches Gewicht. Jüngst wurde ein wichtiger Meilenstein erzielt. Analysten raten zum Kauf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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