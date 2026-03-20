Die Schwerindustrie steht beim Wettlauf um die Klimaziele vor technologischen Hürden. Die vollständige Einführung des EU-Grenzausgleichssystems (CBAM) im Januar dieses Jahres verschärft die ökonomischen Rahmenbedingungen. Die Dekarbonisierung der Stahl- und Chemieindustrie erweist sich als komplex, da diese Sektoren Kohlenstoff nicht nur als Energieträger, sondern als essenzielles Reduktionsmittel und Grundstoff benötigen. Während europäische Konzerne wie thyssenkrupp auf wasserstoffbasierte Direktreduktionsanlagen setzen, bleibt die Abhängigkeit von Koks in bestehenden Hochöfen bestehen. BASF treibt parallel zwar das chemische Recycling durch Pyrolyseöle voran, steht jedoch vor Skalierungshürden. Dieser Flaschenhals rückt den Anfang der Verwertungskette in den Fokus: Ohne den massenhaften Einsatz von Biokohle als Ersatzstoff für metallurgische Kohle lassen sich die Ziele kaum erreichen. Das Unternehmen CHAR Technologies schließt diese Versorgungslücke mit seiner Hochtemperatur-Pyrolyse, hat ArcelorMittal als Investor gewonnen und positioniert sich als Lieferant für die Industrie.

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