© Foto: Pavlo Gonchar - picture allianceEin Mitbegründer im Fokus, Ermittler sprechen von Täuschung und Verschleierung: Hochmoderne KI-Chips sollen an Exportkontrollen vorbei nach China gelangt sein - Anleger reagieren nervös.Der KI-Serverhersteller Super Micro Computer steht im Zentrum eines der bislang größten Fälle mutmaßlicher Umgehung von US-Exportkontrollen für Hochtechnologie. Wie das US-Justizministerium mitteilte, wurden drei Personen aus dem Umfeld des Unternehmens - darunter Mitbegründer Yih-Shyan Liaw - angeklagt, an einem System beteiligt gewesen zu sein, mit dem KI-Technologie, darunter hochentwickelte Nvidia-Chips, im Wert von mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar nach China geschleust worden sein soll. Nach Angaben …Den vollständigen Artikel lesen
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