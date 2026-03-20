Ölpreis 200$ | SMCI: Erneuter Absturz | Infineon: Interesse an Elmos? & Bechtle
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|Aktien Frankfurt: Dax dreht ins Minus nach klarem Anfangsgewinn
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem positiven Auftakt hat der deutsche Aktienmarkt am späten Freitagvormittag ins Minus gedreht. Zunächst stützten vage Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges....
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|11:54
|Ölpreis 200$ | SMCI: Erneuter Absturz | Infineon: Interesse an Elmos? & Bechtle
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|11:35
|BECHTLE dämpft Erwartungen für 2026 - Speicherkrise wirkt sich aus
|11:14
|BECHTLE AG bricht ein - jetzt kracht's richtig!
|11:14
|BECHTLE AG stürzt ab - jetzt wird's richtig gefährlich!
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|Aktien Frankfurt: Dax dreht ins Minus nach klarem Anfangsgewinn
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem positiven Auftakt hat der deutsche Aktienmarkt am späten Freitagvormittag ins Minus gedreht. Zunächst stützten vage Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges....
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|Ölpreis 200$ | SMCI: Erneuter Absturz | Infineon: Interesse an Elmos? & Bechtle
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|11:14
|ELMOS SEMICONDUCTOR SE schießt durch die Decke!
|11:14
|ELMOS SEMICONDUCTOR SE zündet den SDAX-Turbo!
|10:39
|MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 23.000 Punkte - Elmos stellt sich angeblich zum Verkauf
|DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 23.000 Punkte - Elmos stellt sich angeblich zum Verkauf
DOW JONES--Nach dem Abverkauf vom Vortag sind Europas Börsen am Freitag mit Aufschlägen in den Handel gestartet....
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|12:10
|Infineon-Aktie: Kurs auf ein neues Allzeithoch?
|Mit einem Kursplus von +2% zählt die Infineon-Aktie am Freitagmorgen zu den Spitzenreitern im DAX. Was gibt dem deutschen Halbleiterkonzern Rückenwind und könnte dieser für ein neues Allzeithoch reichen?...
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|11:59
|Aktien Frankfurt: Dax dreht ins Minus nach klarem Anfangsgewinn
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem positiven Auftakt hat der deutsche Aktienmarkt am späten Freitagvormittag ins Minus gedreht. Zunächst stützten vage Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges....
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|Ölpreis 200$ | SMCI: Erneuter Absturz | Infineon: Interesse an Elmos? & Bechtle
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|11:14
|INFINEON TECHNOLOGIES AG zündet den Turbo im DAX!
|10:26
|Top-Gewinner Infineon: Das steckt dahinter!
|Die Investoren haben bei Infineon in den ersten Wochen des Jahres einiges an Vorschusslorbeeren verteilt. Auslöser war die Fantasie rund um das boomende Geschäft mit KI-Chips für die Stromversorgung...
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|Ölpreis 200$ | SMCI: Erneuter Absturz | Infineon: Interesse an Elmos? & Bechtle
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|11:06
|Stock Market Today: S&P 500, Dow Futures Down Ahead Of 'Triple Witching' As Iran Warns Of 'Zero Restraint'-FedEx, Super Micro Computer In Focus
|10:26
|Super-Micro-Mitgründer festgenommen: Milliarden-Schmuggel nach China aufgedeckt
|Der US-Server-Spezialist Super Micro Computer steht im Zentrum einer juristischen Auseinandersetzung. US-Behörden haben Anklage gegen den Mitgründer Yih-Shyan "Wally" Liaw sowie zwei weitere Führungskräfte...
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|10:23
|Aktie bricht zweistellig ein: Super Micro: Nvidia-Chips wohl über Milliarden-Komplott nach China geschleust
|© Foto: Pavlo Gonchar - picture allianceEin Mitbegründer im Fokus, Ermittler sprechen von Täuschung und Verschleierung: Hochmoderne KI-Chips sollen an Exportkontrollen vorbei nach China gelangt sein...
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|10:12
|Biggest stock movers Friday: FDX, SMCI, TGNA and more
|Unternehmen / Aktien
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|ELMOS SEMICONDUCTOR SE
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|INFINEON TECHNOLOGIES AG
|38,735
|+4,42 %
|SUPER MICRO COMPUTER INC
|19,895
|-23,48 %