Original-Research: HOMETOGO SE - von Montega AG



20.03.2026 / 10:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu HOMETOGO SE Unternehmen: HOMETOGO SE ISIN: LU2290523658 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.03.2026 Kursziel: 3,20 EUR (zuvor: 3,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

2026 im Zeichen der B2B-Transformation - Ergebnisprognose reflektiert makroökonomische Unsicherheiten



Die HomeToGo SE hat gestern den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht und einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gegeben.



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Die geprüften Zahlen von HomeToGo für das GJ/25 bestätigen weitgehend das bereits mit den vorläufigen Ergebnissen skizzierte Bild. Die IFRS-Umsatzerlöse stiegen auf 255,5 Mio. EUR (+20,3% yoy), während auf Pro-forma-Basis (unter der Annahme einer Konsolidierung von Interhome zum 01.01.2025) 394,3 Mio. EUR erreicht wurden. Das bereinigte EBITDA lag mit 13,2 Mio. EUR (Pro-forma: 42,0 Mio. EUR) leicht oberhalb der vorläufig kommunizierten Spanne von 12-13 Mio. EUR sowie unserer Prognose von 12,7 Mio. EUR. Größere Abweichungen zu unserer Schätzung ergaben sich lediglich beim Nettoergebnis, das durch nicht-zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von 60,2 Mio. EUR belastet wurde. Diese reflektieren die strategische Neuausrichtung hin zu HomeToGo_PRO und betreffen Abschreibungen auf das B2C-Marktplatzsegment sowie eine Wertminderung bei e-domizil im Zuge der Verschmelzung mit Interhome.



Ausblick bestätigt Fokus auf die strategische Transformation: Im laufenden Geschäftsjahr liegt der Schwerpunkt auf der vollständigen Integration von Interhome und der Realisierung der Kostensynergien, der Harmonisierung der Markenlandschaft sowie der weiteren Verbesserung der Profitabilität im Marktplatzsegment. Gleichzeitig soll das Wachstum im B2B-Fokusbereich HomeToGo_PRO sowohl organisch als auch anorganisch vorangetrieben werden.



In Zahlen ausgedrückt erwartet das Management Umsatzerlöse von 400-410 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 45-47 Mio. EUR. Letzteres liegt leicht unter unserer bisherigen Erwartung von 49,7 Mio. EUR, die sich aus dem Pro-forma-EBITDA für 2025 sowie den annualisierten Kostensynergien von 10 Mio. EUR ableitet, deren vollständige Realisierung bis Ende 2026 angestrebt wird. Das Unternehmen hatte bereits zuvor vermeldet, dass hiervon 5 Mio. EUR auf annualisierter Basis zum Jahresende 2025 realisiert wurden. Im Rahmen des Calls verwies das Management in diesem Zusammenhang auf anhaltende geopolitische Unsicherheiten sowie die aktuelle Stärke des CHF, die sich negativ auf die Ergebnisentwicklung auswirken könnten. Mit Blick auf weitere Synergien aus der Akquisition in Höhe von rund 20 Mio. EUR wurde zudem eine stärkere Dynamik erst ab 2028 in Aussicht gestellt. Beide Aspekte haben wir in unseren Prognosen berücksichtigt.



Fazit: 2026 dürfte für HomeToGo ein Jahr der operativen Transformation mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft darstellen. Auch wenn die Ergebnisentwicklung in den Jahren 2026 und 2027 leicht unter unseren bisherigen Erwartungen liegen dürfte, sehen wir das Ertragspotenzial des Geschäftsmodells im aktuellen Kursniveau weiterhin nicht adäquat reflektiert. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem leicht reduzierten Kursziel von 3,20 EUR (zuvor: 3,50 EUR).







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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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