Aumann hat 2025 einen massiven Umsatzrückgang verkraften müssen - und liefert Anlegern trotzdem ein Signal, das aufhorchen lässt. Denn obwohl die Erlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich eingebrochen sind, konnte der Maschinenbauer seine Profitabilität überraschend gut verteidigen. Die EBITDA-Marge legte sogar zu. Gleichzeitig wächst mit dem Bereich Next Automation ein Segment, das für die zukünftige Positionierung des Unternehmens immer wichtiger wird. Für Investoren stellt sich damit die zentrale Frage: Ist Aumann nur ein weiterer Zulieferer im Krisenumfeld der Autoindustrie - oder gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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