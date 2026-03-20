Künstliche Intelligenz krempelt die Versicherungsbranche um - und die Allianz mischt ganz vorne mit. Der DAX-Konzern setzt auf Tempo, Milliardeninvestitionen und klare Regeln. Doch im Zentrum steht ein anderer Faktor. Er soll über Sieg oder Niederlage im KI-Rennen entscheiden.Die Versicherungsbranche steht vor einem technologischen Umbruch - und mittendrin die Allianz. Der Münchner Konzern setzt im Rennen um Künstliche Intelligenz nicht allein auf Tempo, sondern vor allem auf Vertrauen. "Nur mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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