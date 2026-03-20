Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen die vorläufigen Zahlen und heben einen zyklischen Tiefpunkt hervor. Der Umsatz sank auf 455 Mio. EUR (-19% im Jahresvergleich), während das EBITDA bei 71 Mio. EUR (15,6% Marge, -2,6PP) lag, was auf eine geringere Auslastung infolge der CAPEX-Disziplin der Kunden und Währungseffekten zurückzuführen war. Der Bereich PT wurde am stärksten getroffen, während EE widerstandsfähig blieb. Ausblickend wird 2026 als Übergangsjahr erwartet, mit einem verhaltenen ersten Halbjahr, gefolgt von einer Verbesserung im zweiten Halbjahr, die durch die Auftragsabarbeitung angetrieben wird. Der Spotpreis für Öl über 100 USD/bbl spiegelt aktuelle geopolitische Risiken wider, während die Futurepreise (~70-80 USD) noch keine unmittelbar steigende Ausgabendynamik der Kunden andeuten. Wir aktualisieren unser Modell, führen Schätzungen für 2028 ein, und betonen dabei eine stärkere Margenerholung ab 2027, während wir unser Kursziel von 37,00 auf 39,00 EUR anheben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag





© 2026 mwb research