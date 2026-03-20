FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP sind am Freitag im wackeligen Marktumfeld auf das tiefste Niveau seit Anfang 2024 abgesackt. Mit 152,70 Euro kosteten sie 4,5 Prozent weniger als tags zuvor. Seit dem Iran-Krieg verloren sie in drei Wochen mit 10 Prozent etwa so viel wie der Dax .

Sie brachten allerdings vor dem Iran-Krieg schon eine Hypothek mit, und sind so mit einem Verlust von gut einem Viertel schwächster Dax-Wert im laufenden Jahr. Der europäische Softwaresektor leidet im bisherigen Jahresverlauf enorm unter Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz.

Analysten hatten zuletzt immer wieder versucht, die Anleger zu beruhigen, zu einer Trendwende kam es bisher aber nicht. Der schwache Gesamtmarkt mit Inflations- und Konjunktursorgen bietet aber auch kein günstiges Umfeld dafür./ag/jha/