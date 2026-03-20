Baar - BYD, der weltweit führende Hersteller von Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen, baut sein Händlernetz in der Schweiz weiter aus. Neue Partnerbetriebe wurden im Februar und im laufenden Monat März eröffnet, weitere folgen im Verlauf des Frühjahrs und im Herbst. Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz in allen Landesteilen und erweitert die Verfügbarkeit seiner Fahrzeuge sowie Services. Mit den bestehenden und neuen Standorten kommt BYD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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