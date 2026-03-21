April der Entscheidung...: GOLDFIEBER IN HAMBURG! Diese Aktien könnten für mächtig Gesprächsstoff sorgen!

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Gold hat 2026 bereits gezeigt, warum der Sektor wieder unter Strom steht: Im Januar sprang der Preis laut Reuters auf ein Rekordhoch von über 5.100,- USD je Unze. Das World Gold Council sieht für 2026 weiter Rückenwind.

Liebe Interessierte,

als Begründung wird die angespannte Geopolitik, hohe Zentralbanknachfrage, starke ETF-Zuflüsse sowie robuste Barren- und Münznachfrage angeführt. Genau in so einem Umfeld rücken Goldaktien wieder mit voller Wucht in den Fokus.

Und deshalb kommt die Rohstoffmesse Hamburg zur rechten Zeit. Am 10. und 11. April 2026 treffen dort Privatanleger, institutionelle Investoren und ausstellende Rohstoffunternehmen aus aller Welt aufeinander. Anleger können vor Ort direkt mit den CEOs der teilnehmenden Firmen in Kontakt treten. Wer im Goldsektor nicht nur zuschauen, sondern die spannendsten Storys persönlich abklopfen will, sollte diesen Termin im Kalender rot markieren.

https://www.rohstoffmesse-hamburg.de

Auf der Ausstellerliste stehen gleich eine ganze Reihe spannender Goldnamen, deren Spektrum von Produzenten über fortgeschrittene Entwickler bis zu früheren Entdeckungsstorys mit Newsflow-Potenzial reicht.

Newcore Gold dürfte in Hamburg viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Unternehmen meldete nämlich für Enchi in Ghana gerade eine aktualisierte Ressource mit 1,502 Mio. Unzen in der angezeigten und 626.000 Unzen in der vermuteten Kategorie, dazu läuft die Pre-Feasibility Study als nächster großer Bewertungsbaustein.

Amex Exploration steht für hochgradiges Gold plus klaren Entwicklungspfad. 2026 hat Amex die Genehmigungsschritte für eine eigene Hydro-Québec-Stromanbindung gestartet und zusätzlich eine Wasseraufbereitungsanlage bestellt sowie die Umweltverträglichkeitsprüfung für Perron angeschoben - also genau die operative Vorarbeit, die aus einer starken Lagerstätte ein entwickelbares Projekt macht.

STLLR Gold bringt ebenfalls eine greifbare Development-Story mit nach Hamburg. Mit dem NI-43-101-Bericht zur Maiden Resource für Hollinger Tailings, dem ersten Recovery-of-Minerals-Permit dieser Art in Ontario und einer neuen Vereinbarung mit First Nations hat das Unternehmen 2026 gleich mehrere echte Meilensteine abgehakt.

White Gold Corp. liefert genau das, worauf Goldanleger achten: wachsende Mineralisierung und hochgradige Treffer. Ende Februar meldete das Unternehmen am Golden-Saddle-Projekt unter anderem 3,23 g/t Gold über 56,1 Meter und zugleich eine weitere Ausdehnung der Arc-Zone. Zusätzlich soll für Arc eine PEA im zweiten Quartal 2026 folgen.

Hier seinen kostenfreien Zugang zur Messe sichern.

Tesoro Gold wirkt wie eine Story, die vom Explorer immer stärker in Richtung Entwickler kippt. Der Schritt, das 1,82 Millionen-Unzen-Projekt Ternera direkt in die definitive Machbarkeitsstudie zu führen, ist ein klares Signal: Hier soll nicht ewig nur gebohrt, sondern ernsthaft an der Werthebung gearbeitet werden.

GoldSky Resources kommt mit gleich zwei starken Hebeln nach Hamburg. In Finnland läuft auf Rajapalot ein 10.000 Meter-Bohrprogramm, Ende Februar waren davon bereits 6.073 Meter bzw. 61% geschafft. Parallel treibt GoldSky die Transaktion voran, mit der das Unternehmen 100% am Barsele-Goldprojekt übernehmen will, das Closing bleibt laut Unternehmen für Q2-2026, spätestens 30. Juni, auf Kurs.

Cassiar Gold bringt genau die Art von Story mit, die in einem heißen Goldmarkt Aufmerksamkeit erzeugt. Im Januar meldete das Unternehmen am Newcoast-Prospekt neue Quarzadern mit sichtbarem Gold, eine deutlich verlängerte mineralisierte Trendzone und parallel die Prüfung von Mühlen-Refurbishment, Tailings-Monetarisierung und einer High-Grade-Strategie.

Mineros ist in dieser Runde einer der Namen mit operativem Fundament. Für 2026 peilt das Unternehmen 213.000 bis 233.000 Unzen Goldproduktion an und hat zusätzlich den Zukauf eines Goldexplorationsprojekts in Tolima, Kolumbien, von AngloGold Ashanti vereinbart - also Produktion plus Expansion.

AuMEGA Metals ist die Newfoundland-Story mit Distrikt-Charakter. Das Unternehmen verweist bei Cape Ray auf eine bestehende Ressource von 450.000 Unzen angezeigt und 160.000 Unzen vermutet und stellte Anfang Februar eine Strategie vor, mit der die nächste Wachstumsphase des Distrikts vorbereitet werden soll, Zugleich wurde die Finanzierung im Februar auf 30 Mio. CAD aufgestockt.

55 North Mining ist die klassische Small-Cap-Goldstory mit klarer Aufwertungschance. Anfang Januar sicherte sich das Unternehmen 100% am Last-Hope-Goldprojekt. Nach dem laufenden Bohrprogramm soll später 2026 eine aktualisierte Ressourcenschätzung folgen.

Golden Cariboo will 2026 den nächsten Sprung machen. Das Unternehmen plant eine unabhängige NI-43-101-Ressourcenschätzung für Halo und Main Zone, also genau den Schritt, der aus einer Bohrstory eine greifbarere Bewertungsstory machen kann.

Lake Victoria Gold bringt eine besonders spannende Mischung aus Projektfortschritt und möglicher Near-Term-Fantasie mit. Erst vor wenigen Tagen meldete das Unternehmen für Imwelo Goldgewinnungsraten von bis zu rund 97%, bezeichnet die Mineralisierung als free milling und verweist darauf, dass das Projekt voll genehmigt ist.

Q-Gold Resources ist die spekulativere Entdeckungsstory in dieser Goldgruppe. Im Februar veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse seiner 2025er Bohrkampagnen am Mine-Centre-Projekt, darunter einen Treffer von rund 36 g/t Gold - genau die Art von hochgradigem Signal, die Micro-Caps plötzlich auf viele Radarbildschirme bringt.

Epic Gold startet mit frischem Namen und laufendem Programm in ein wichtiges Jahr. Die Gesellschaft meldete im Januar den Start des Diamantbohrprogramms auf Fenton, und die CSE beschreibt Epic zugleich als gut finanziert mit rund 15 Mio. CAD Kasse und mehreren möglichen Katalysatoren.

Cambria Gold Mines schließlich ist die Neuaufstellung einer bekannten Story. Nach der Umbenennung von Ascot kündigte das Unternehmen seine "2026 Vision" an, und Ende Februar startete das Infill-Drilling am Premier-Northern-Lights-Deposit direkt neben der 2.500 Tonnen pro Tag Mühle - das ist keine bloße Hoffnungserzählung, sondern eine operative Comeback-Story mit Substanz.

Fazit: Wer Gold, aber auch Silber und kritische Mineralien ernst nimmt, sollte auf der Rohstoffmesse in Hamburg vorbeikommen!

Der Goldmarkt liefert die große Bühne, aber die Rohstoffmesse Hamburg liefert den direkten Zugriff auf die Storys dahinter. Wer wissen will, welche Goldunternehmen gerade wirklich Momentum, Substanz, Newsflow und Entwicklungstempo mitbringen, kann die Unternehmenslenker am 10. und 11. April 2026 in Hamburg persönlich treffen. Zudem gibt es spannende Fachvorträge von Branchenkennern, die Ihnen ebenfalls hilfreiche Tipps und Tricks vermitteln werden, wie beispielsweise der Herausgeber des Börsenbriefs "Der Rohstoff-König".

Genau an solchen Orten wie der Rohstoffmesse in Hamburg entscheidet sich oft, welche Story nur gut klingt - und welche das Zeug zum nächsten Marktliebling hat. So sieht ein Pflichttermin für Investoren aus, die über den Tellerrand hinausschauen. Wer vorbereitet in den nächsten Rohstoffzyklus gehen will, sollte sich jetzt seinen kostenfreien Zugang zur Messe sichern.

Sichern Sie sich besten also noch heute Ihr persönliches Ticket und freuen Sie sich auf ein Programm voller Power und exklusiver Perspektiven. Wir sehen uns hoffentlich: https://www.rohstoffmesse-hamburg.de/

Viele Grüße vom Orga Team der

Rohstoffmesse Hamburg 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte/Offenlegungen beachten. Intro-Bild: Stock.adobe.com, Focused magnifying glass checking stock market chart depicts serious financial analysis strategy. Digital business investment data research aids trading growth economic graph for profit success Weniger anzeigen , von PURPLE VISION STUDIO

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