Ab sofort können auch nordamerikanische Elektroautos aus dem Stellantis-Konzern das Supercharger-Netzwerk von Tesla nutzen. Neben Dodge, Jeep, Ram und Fiat gilt das auch für BEV-Modelle von Maserati, sofern ein passender NACS-Adapter geordert wurde. Damit hat nun nahezu jedes Elektroauto in Nordamerika Zugang zu den Superchargern. Bereits zuvor konnten E-Modelle zahlreicher Hersteller die Tesla Supercharger nutzen - entweder über einen Adapter für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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