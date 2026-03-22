Geopolitische Spannungen und Angebotsschocks im Nahen Osten treiben die Erwartungen an steigende Energiepreise und sorgen für optimistischere Analystenprognosen für Shell. Gleichzeitig stärkt der Konzern mit milliardenschweren Aktienrückkäufen und starkem Cashflow seine Kapitalstruktur und erhöht den Gewinn je Aktie. Die Aktie reagiert bereits deutlich und nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch, während Anleger gespannt auf neue Impulse von der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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