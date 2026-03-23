Die vergangene Handelswoche brachte eine heftige Korrektur am Goldmarkt. Der Preis fiel zeitweise unter die Marke von 4.500 USD und verzeichnete den stärksten Wochenverlust seit Monaten. Doch für aufmerksame Investoren könnte genau das die Einstiegsgelegenheit sein. Während die Kurse kurzfristig unter Druck stehen, bleiben die langfristigen Treiber intakt. Top-Investmenthäuser wie Goldman Sachs und J.P. Morgan bestätigen ihre optimistischen Prognosen. In Mali hat Desert Gold ein klares Ziel vor Augen. Es geht nicht mehr um Bohrträume, sondern um eine konkrete Baustelle. Mit frischem Kapital von über 7 Mio. CAD und einem klaren Zeitplan steht der Übergang vom Explorer zum Produzenten bevor. Das ist das letzte Puzzleteil um das Unternehmen neu zu bewerten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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