Die jüngste FED-Entscheidung mit ihrem hawkishen Signal hat den Goldmarkt erschüttert und eine scharfe Korrektur ausgelöst. Was wie ein Ausverkauf aussieht, entpuppt sich für strategische Investoren jedoch als klassischer Einstiegsmoment. Die strukturellen Treiber - geopolitische Unsicherheit, chronische Überschuldung und die nachhaltige Vertrauenskrise in die Geldpolitik - bleiben unverändert intakt. Genau hier eröffnet sich jetzt ein aussichtsreiches Setup. Wir sehen uns drei Goldunternehmen an, die nun in den Fokus rücken: Barrick Mining, Lahontan Gold und Newmont.Den vollständigen Artikel lesen ...
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