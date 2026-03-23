Singulus hat eine existenzielle Partnerschaft angekündigt, die mit einer fünfjährigen Refinanzierung kombiniert wird. Diese Maßnahme beseitigt die EUR 12 Mio. Anleihebelastung und verlängert den Finanzierungshorizont, wodurch die Bilanz erheblich entlastet wird. Die Zusammenarbeit, voraussichtlich mit einem nicht-asiatischen Solarpartner, validiert die Technologie des Unternehmens, verbessert die Umsatzsichtbarkeit und diversifiziert gleichzeitig die Abhängigkeit von China und CNBM. Insgesamt stärkt das Geschäft sowohl das Wachstums- als auch das Risikoprofil und untermauert einen klaren Re-Rating-Fall. Daher erhöhen wir unsere Schätzungen und das Kursziel auf EUR 4,50 (von 3,00) und bekräftigen unsere spekulative BUY-Empfehlung, wobei weitere Details zusammen mit den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 am 27. März erwartet werden. Um an der Telefonkonferenz des Unternehmens teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter: https://research-hub.de/events/registration/2026-03-27-09-00/SNG-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
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