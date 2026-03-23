Trotz der letzten Montag wieder erwachten Übernahmefantasie bei der Commerzbank starten die Papiere des Frankfurter Geldhauses ebenfalls spürbar tiefer in die neue Woche. Eine neue Eskalation im Nahen Osten droht. Unterdessen hat sich Commerzbank-CEO Bettina Orlopp erneut zu Wort gemeldet, was die Absichten der UniCredit angeht.In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung kritisierte Orlopp die UniCredit für die mangelnde Transparenz und wechselnde Absichten im Zusammenhang mit dem in Aussicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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