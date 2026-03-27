Wasser-Aktien im Check: BASF: Aktienverkaufe, Commerzbank: Durchsuchungen bei Jefferies & CTS Eventim

Ein mauer Ausblick setzt die Aktie von CTS Eventim kräftig unter Druck. Der Kurs bricht um fast ein Viertel ein. Bei Deutz haben wir diese Woche den Rücksetzer ausgenutzt. Bietet sich das auch bei CTS Eventim an?Gold vor der Explosion? Wells Fargo sorgt mit 6.000-Dollar-Prognose für Aufsehen Eine Prognose, die selbst erfahrene Marktteilnehmer aufhorchen lässt: Wells Fargo hält einen Goldpreis von mindestens 6.000 US-Dollar für möglich - ein Niveau, das einer historischen Neubewertung des Edelmetalls gleichkäme. Die Argumentation dahinter ist vielschichtig: explodierende Staatsverschuldung, strukturelle Inflationsrisiken und eine mögliche Lockerung der Geldpolitik könnten das Vertrauen in …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran