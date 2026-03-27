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WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
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Markus Weingran
27.03.2026 15:27 Uhr
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Wasser-Aktien im Check: BASF: Aktienverkaufe, Commerzbank: Durchsuchungen bei Jefferies & CTS Eventim

Ein mauer Ausblick setzt die Aktie von CTS Eventim kräftig unter Druck. Der Kurs bricht um fast ein Viertel ein. Bei Deutz haben wir diese Woche den Rücksetzer ausgenutzt. Bietet sich das auch bei CTS Eventim an?Gold vor der Explosion? Wells Fargo sorgt mit 6.000-Dollar-Prognose für Aufsehen Eine Prognose, die selbst erfahrene Marktteilnehmer aufhorchen lässt: Wells Fargo hält einen Goldpreis von mindestens 6.000 US-Dollar für möglich - ein Niveau, das einer historischen Neubewertung des Edelmetalls gleichkäme. Die Argumentation dahinter ist vielschichtig: explodierende Staatsverschuldung, strukturelle Inflationsrisiken und eine mögliche Lockerung der Geldpolitik könnten das Vertrauen in …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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