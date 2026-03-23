Für die Edelmetalle beginnt die neue Handelswoche dort, wo die alte endete - im tiefroten Terrain. Bereits am Freitag verzeichneten Gold und Silber massive Abgaben. Der Verkaufsdruck lässt auch im frühen Montagshandel nicht nach. Ganz im Gegenteil, er scheint sogar noch zuzunehmen.Die Lage wird für Gold und Silber immer dramatischer. Die in den letzten Monaten so exzellent gelaufenen Aktien der Gold- und Silberproduzenten kommen gegenwärtig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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