© Foto: Matt Rourke - APElon Musk plant mit Tesla und SpaceX neue Halbleiterfabriken, um den Chip-Engpass zu lösen und künftig sogar das All mit Hochleistungschips zu versorgen.Elon Musk treibt seine Vision einer integrierten KI- und Raumfahrtindustrie mit einem neuen Großprojekt voran. Der Unternehmer kündigte an, dass Tesla und SpaceX gemeinsam zwei hochmoderne Halbleiterfabriken in Austin, Texas, errichten wollen. Die Anlagen sollen eine Schlüsselrolle bei der Versorgung mit spezialisierten Chips für Fahrzeuge, humanoide Roboter und weltraumgestützte Rechenzentren spielen. Die Ankündigung erfolgte im Zuge der Vorstellung des Projekts "Terafab", eines ambitionierten Chipkomplexes, der laut Musk zu den …Den vollständigen Artikel lesen
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