Exail: Drohnen-Technik lässt Aktie steigen!
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|Exail: Drohnen-Technik lässt Aktie steigen!
|Exail: Drohnen-Technik lässt Aktie steigen
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|EXAIL TECHNOLOGIES: Availability of the replay of the presentation of the 2025 annual results
|Pres release
Paris, 20 March 2026
Exail Technologies held a physical meeting on Wednesday, March 18, 2026 to present its 2026 annual results. The replay of this presentation is now available...
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|Fr
|EXAIL TECHNOLOGIES: Share capital reduction through cancellation of treasury shares
|News release
Paris, 20 March 2026
The Board of Directors of Exail Technologies, meeting on March 19, 2026, decided to reduce the Company's share capital by cancelling 380,000 treasury shares...
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|Mi
|Rüstungsboom unter Wasser: Exail sichert sich Rekordaufträge für Minenjagd-Drohnen
|© Foto: Gilles Bader - MAXPPPWährend der Nahost-Krieg den Welthandel destabilisiert, meldet der französische Drohnenspezialist Exail Rekordzahlen - und wird zum Highflyer des Verteidigungssektors.Unter...
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|Mi
|Exail Technologies order intake jumps 87% on underwater drone demand boom
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