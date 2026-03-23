Trump lässt Märkte tanzen: Gold: Kein sicherer Hafen, Palantir: Neuer Vertrag & Commerzbank: Neues Angebot

Ein Post von Donald Trump reicht mal wieder und die Anleger werden euphorisch. Innerhalb von Minuten macht der DAX aus einem deutlichen Minus, ein deutliches Plus. Gibt es wirklich Gepäche? Der Iran dementiert sie!Irankrieg & Gewinner-Aktien Im Nahen Osten herrscht Chaos - doch an den Börsen entstehen neue Gewinner. Welche Aktien seit dem Ausbruch des Irankrieges überraschend stark performen, welche Branchen jetzt profitieren und ob der Trend noch lange trägt: Diese Sendung zeigt, wo Anleger genau hinschauen sollten, wenn geopolitische Krisen plötzlich Chancen eröffnen. Bankenduell JPMorgan vs. Morgan Stanley Zwei Giganten, zwei Strategien und ein Wettlauf um die Vorherrschaft an der Wall …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran