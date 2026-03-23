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Markus Weingran
23.03.2026 15:27 Uhr
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Trump lässt Märkte tanzen: Gold: Kein sicherer Hafen, Palantir: Neuer Vertrag & Commerzbank: Neues Angebot

Ein Post von Donald Trump reicht mal wieder und die Anleger werden euphorisch. Innerhalb von Minuten macht der DAX aus einem deutlichen Minus, ein deutliches Plus. Gibt es wirklich Gepäche? Der Iran dementiert sie!Irankrieg & Gewinner-Aktien Im Nahen Osten herrscht Chaos - doch an den Börsen entstehen neue Gewinner. Welche Aktien seit dem Ausbruch des Irankrieges überraschend stark performen, welche Branchen jetzt profitieren und ob der Trend noch lange trägt: Diese Sendung zeigt, wo Anleger genau hinschauen sollten, wenn geopolitische Krisen plötzlich Chancen eröffnen. Bankenduell JPMorgan vs. Morgan Stanley Zwei Giganten, zwei Strategien und ein Wettlauf um die Vorherrschaft an der Wall …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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