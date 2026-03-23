Die beiden Hannoveraner Unternehmen Volkswagen Nutzfahrzeuge und Enercity kooperieren bei einem groß angelegten Vehicle-to-Grid-(V2G)-Probelauf. Die Hauptakteure in dem Pilotprojekt: eine Flotte aus 75 Einheiten des ID. Buzz sowie die V2G-fähige Ladeinfrastruktur von Enercity. Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) und der Energieversorger Enercity haben eine Kooperationsvereinbarung für ein Projekt unterzeichnet, das die Einbindung von Elektrofahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net