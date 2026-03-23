Was für ein Auto: BMW nennt die neue Designsprache des BMW i3 "selbstbewusst, dynamisch und intelligent." Fans kommentieren im Netz direkter: "OMG die Front! Jaaaa. BMW. Daaanke. Endlich." Deutschlands großer Autoyoutuber Chris von CarManiac kommt angesichts der Rekord-Daten mit 900 Kilometer Reichweite ins Schwärmen: "BMW f….. die Konkurrenz."Zehn Mal schnellerDer Paukenschlag ist weltweit hörbar - und das Interesse an BMW auch laut Google-Trends-Daten auf dem Weg zu neuen Hochständen. Denn auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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